NATO'da kritik zirve: Bakan Fidan da katılacak

Bakan Fidan'ın oturumda, terör unsurlarının mevcudiyeti başta olmak üzere Suriye'deki mevcut çok yönlü sorunların istikrarsızlığı teşvik etmeye devam ettiğini, NATO'nun güneydoğu kanadını oluşturan ülkemizin bölgede istikrarsızlığın yayılmamasını amaçlayan tutumunun desteklenmesinin önem taşıdığını ve ülkemizin Suriye'de yaşanan gelişmeleri ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası ile terörle mücadele perspektifinden takip etmeyi sürdürdüğünü vurgulaması, İsrail'in işlediği savaş suçları ile Gazze'de yaşanan insani dram başta olmak üzere, Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesine yönelik görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'daki krizlerin ve savaşların yan etkilerine, bilhassa terörizmin yayılmasına zemin oluşturduğuna dikkat çekmesi, Amman'da bir İrtibat Ofisi açılması dahil olmak üzere, Türkiye'nin NATO ile Ürdün arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine verdiği desteği tekrar dile getirmesi öngörülüyor.