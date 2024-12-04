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Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati arasında Suriye telefonu

Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati arasında Suriye telefonu

22:384/12/2024, Çarşamba
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki Bakanın görüşmesinde Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.



#Suriye
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Mısır Dışişleri Bakanı
#Bedir Abdulati

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