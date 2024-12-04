Suriye'de flaş gelişme: HTŞ Halep'in yönetimini devrediyor

27 Kasım’da Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. Bu gruplar, 28 Kasım’da Halep’in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyerek, 30 Kasım itibarıyla şehrin büyük bir kısmını kontrol altına aldı.

Aynı tarihte Han Şeyhun ilçesini ele geçiren Heyet Tahrir eş-Şam'a (HTŞ) bağlı gruplar, İdlib genelinde tam bir hakimiyet kurarken, Hama ilinde de çatışmalarla ilerlemeye devam etti.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu 1 Aralık’ta Halep kırsalında terör örgütü PKK/YPG’ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlatarak, Tel Rıfat ilçe merkezini terörden arındırmayı başardı.

Hama'ya birkaç kilometre kaldı

Esed rejimi güçleriyle bir haftadır çatışan, Heyet Tahrir Şam'ın öncülüğündeki rejim karşıtı gruplar, Hama ili yönünde ilerlemeye devam ediyor.

Bu gruplar, Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, Zor Ebu Zeyid, Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid, Hattap, El-Rehcen, Kuzey Serha, Güney Serha, Mericib El-Cemelen, Şıheytir, El-Hasnevi, El-Şekusiye, Ebu Leffe, Musteriha, Beyyud, Servet ve Maarşahrura bölgelerinin yanı sıra Nasiriye Tepesi'nin kontrolünü ele geçirmiş durumda.

HTŞ, Halep'i geçiş hükümetine devretmeye hazır

HTŞ'den yapılan açıklamada, Esed rejiminden kurtarılan Halep’in geçiş hükümetine devredilmeye hazır olduğu vurgulandı.

Gelişmeyi aktaran Gazeteci Turan Kışlakçı, "Büyük bir stratejik siyasi gelişmenin eşiğindeyiz…" ifadelerini kullandı.

Tepeden Halep şehri (Foto: AA)

Suriye Geçiş Hükümeti nedir?

Suriye iç savaşı sürecinde muhalifler kendi yönetim yapılarını oluşturmak amacıyla adımlar atmış ve bu kapsamda "Suriye Geçici Hükümeti"ni kurmuştu.

Suriye muhalefetinin önde gelen isimlerinden biri olan Abdurrahman Mustafa, 2019'dan itibaren Suriye Geçici Hükümeti’nin başkanı olarak görev yapıyor.

Türk kökenli bir Suriyeli olan Mustafa, iç savaş sürecinde muhalefet hareketinin önemli figürlerinden biri.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa







