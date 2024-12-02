Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asıldı, tıpkı 76 yıl önce istenen gibi...
27 Kasım’da Esed rejimine karşı harekat başlatan Suriyeli muhalifler, beş günde Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın tamamını aldı. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı himayesinde kalan şehrin en büyük simgelerinden Halep Kalesi'nde Türk bayrağı dalgalandı. 76 yıl önce yine bir aralık ayında Türkiye'ye katılmayı talep eden Halepliler, şehrin sokaklarında "Bizi ancak Türk idaresi rahat yaşatır" diyerek yürüyüş düzenlemiş ve kaleye Türk bayrağını asmıştı.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Tarih tekerrür etti: Halep Kalesi'nde Türk bayrağı dalgalandı
Yaklaşık 400 yıl Osmanlı himayesinde kalan şehrin en büyük simgelerinden Halep Kalesi'nde bugün Türk bayrağı dalgalandı.
Aralık 1948'de yayımlanan bir mecmuada “Halep kalesine Türk bayrağı çekildi” ifadeleri yer almıştı.
"Bizi ancak Türk yönetimi rahat yaşatır"
76 yıl önce Türkiye'ye katılmayı talep eden Halepliler, şehrin sokaklarında ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlemişti.
Halepliler,
"Bizi ancak Türk yönetimi rahat yaşatır"
sloganları atarak Halep Kalesi'ne çıkmış ve Türk bayrağını dalgalandırmışlardı.
#Halep
#Halep Kalesi
#Türkiye
#Suriye