Esed’e Halep şoku

Suriyeli muhalif grupların "Düşmanı Caydırmak" adı altında başlattıkları operasyon kapsamında, Halep ve İdlib kırsalındaki ilerleyişini sürdürüyor. Operasyona Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yanı sıra İdlib'de kontrolü elinde tutan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) savaşçıları da katılıyor. Muhalif grupların ele geçirdiği en önemli noktaların başında rejimin Halep kırsalındaki en büyük askeri üslerinden biri olan 46. Alay Üssü ve ülkenin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan M5 otoyolunun Halep girişinde bulunan ve Halep'in güneybatı kapısı olarak bilinen Han el-Asel beldesi geliyor. Suriyeli muhalifler 2020 yılında Halep kırsalında kaybedilen bölgelerin büyük çoğunluğunu geri aldı.





36 SAATTE 56 YERLEŞİM YERİ

Halep ve İdlib illerindeki süren çatışmalarda önceki sabahtan dün gece saatlerine kadar rejim karşıtı gruplar, 400 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı. Rejim karşıtı gruplar, Halep ve İdlib'de 56 yerleşimin kontrolünü ele geçirdi. Rejim karşıtı silahlı gruplar, gece saatlerinde devam eden çatışmalar sonrası Halep'in dış mahallelerinden Yeni Halep Mahallesi'ne yaklaştı. Böylece silahlı gruplar, Halep kentinin dış mahallelerinin bir kilometre yakınına ulaştı.

Muhalif gruplar ayrıca, Lazkiye, İdlib ve Halep'i birbirine bağlayan M4 otoyolu ile M5 otoyolunun birleştiği noktadaki Serakıb beldesi ve Neyrab Askeri Havaalanı'daki rejim mevzilerine yönelik top ateşi ve drone saldırılarıyla bazı helikopter ve savaş uçaklarını tahrip ettiklerini ilan etti. HTŞ ve rejim karşıtı gruplar, İdlib'de de Esed rejiminin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçirdi. İdlib'deki hareketliliğe dikkat çeken Suriye Türkleri STK'lar Platformu Başkanı Ahmet Ağca, “Muhalif güçler şu an köylerde hareketliliği artırmış durumda. O köyler alındıktan sonra Halep’e ulaşmak için 1-2 kilometrelik bir mesafe kalıyor” dedi.





DMO KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Muhalif gruplar, Halep'in 4 kilometre batısındaki El-Muhendisin'de rejim güçlerinden büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirdi. Han el-Asel ve çevresindeki çatışmalarda Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgedeki İran'a bağlı mezhepçi militanların eğitiminden sorumlu İstişare Güçleri Komutanı General Kiyomarth Porhashmi de muhalif güçler tarafından öldürüldü. Çatışmalarda onlarca rejim askeri de esir alındı.





REJİM ETARİB'DE KATLİAM YAPTI

Öte yandan, muhalif grupların karadaki ilerleyişini durduramayan rejim güçleri, İdlib ve Halep'in kuzey kırsalındaki çeşitli bölgelere onlarca hava bombardımanı düzenledi. Dare İzze beldesinde uluslararası kanunlarca yasaklanmış misket bombası kullanan rejim güçleri, ayrıca bir halk pazarına düzenlediği bombardımanda da 6 sivili katletti. Rejime ait savaş uçaklarının öğleden sonra Halep'in batısındaki Etarib beldesine düzenlediği bombardımanda ise aralarında çocukların olduğu 14 sivil daha hayatını kaybetti.





HEDEF 2019'DAKİ DURUMA DÖNMEK

Düşmanı Caydırma operasyonu, muhaliflerin 5 Mart 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği ateşkesten bu yana gerçekleştirdiği en büyük operasyon olarak dikkati çekiyor. Yeni Şafak'a bilgi veren üst düzey güvenlik kaynakları, Türkiye’nin İsrail’in saldırganlığı ile bölgede yükselen tansiyonu daha da arttırmamak için muhalif grupların düzenleyeceği bu operasyonları bugüne kadar engellediğini ancak saldırıların artmasının ardından rejim ve İran'a bağlı milis gruplara yönelik operasyonun başladığını bildirdi. Kaynaklar, "Operasyon ile öncelikle 2019’da üzerinde uzlaşılan sınırlarına ulaşması hedeflendi. Yapılan operasyon 2019’da Türkiye, İran ve Rusya arasında mutabık kalınan sınırların doğu bölgesi içinde devam ediyor" diye konuştu.















