MSB "Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık" diyerek duyurdu: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları; Suriye'nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliği ile ilgili sorular üzerine, “Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz” dedi.” ifadelerini kullandı.





“Irak sınırımızın tamamının emniyeti sınır ötesinden tesis edildi”

Tuğamiral Aktürk, “Sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda kahraman ordumuzun büyük özveri ve gayretiyle Zap'ta kilit kapatılmış, Irak sınırımızın tamamının emniyeti sınır ötesinden tesis edilmiştir” şeklinde konuştu.





TSK'nın bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlar ve hava harekâtları neticesinde toplam bin 128 terörist etkisiz hâle getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3 bin 146 mayın/EYP temizlenmiş, bin 317 mağara ve sığınak kullanılamaz hâle getirilmiş, ayrıca 948'i ağır silah olmak üzere 2 bin 408 muhtelif silah ile 900 bine yakın farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir.”





Hudutta 5'i terörist 186 kişi yakalandı

Hudut hattının yoğun ve etkin tedbirlerle korunduğunun altını çizen Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 186 şahıs yakalanmıştır. 790 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 127, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 90 bin 479 olmuştur” açıklamasında bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler (GÖA) toplantılarına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, “2024 yılı uygulama planı kapsamında 26-28 Kasım tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet Yunan Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmekte, iki ülke harp okulları arasında karma voleybol müsabakası yapılmakta, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmektedir. Yine söz konusu plan kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet 2-3 Aralık tarihlerinde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirecektir” dedi.





Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğinin sürdürüleceğini belirten Tuğamiral Aktürk, “Ülkemizin daveti ile Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek ek adımları ele almak üzere 5+5 Ortak Askeri Komisyon heyetini bugün Bakanlığımızda ağırlıyoruz. Nihai amacımız tüm kurumları ile birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır. Bu kapsamda birleşik Libya anlayışı zemininde desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız” şeklinde konuştu.





“Lübnan'da ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz”

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin Tuğamiral Aktürk, “Bölgemizde şiddeti tırmandıran İsrail, Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam etmektedir. Bugüne kadar 45 bine yakın Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail'in süregelen bu saldırıları karşısında alınan kararların yetersizliği görülmektedir. Uluslararası toplum, acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması yönünde kararlı davranmalı ve zorlayıcı tedbirler almalıdır. Lübnan'da ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor, varılan ateşkesin kalıcı olması ve benzer uluslararası girişimlerin Filistin'de de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes sağlanması için yoğunlaştırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.





Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda SUNGUR Füzesi ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını da duyurdu. Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini dile getiren Tuğamiral Aktürk, “Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 yılı teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvuruları 18 Kasım-6 Aralık, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne sözleşmeli personel temini başvuruları 28 Kasım- 28 Aralık, Türk Silahlı Kuvvetlerine fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı muvazzaf astsubay adayı temini ile en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı bando sınıfı muvazzaf astsubay adayı temini başvuruları 26 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında yapılabilecektir” açıklamasında bulundu.





"Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Suriye'nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliği ile ilgili sorular üzerine, “Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz” dedi.





Zap'ta kilit kapatıldı

Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidin kapatılmasıyla ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“2016 yılından itibaren uygulamaya başladığımız sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme' stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Pençe harekâtlarımızın kilidi kapatılmış ve Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden tesis edilmiştir. Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlarımız ve hava harekâtlarımız neticesinde; toplamda bin 128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3 bin 146 mayın/EYP temizlenmiş, bin 317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 948'si ağır silah olmak üzere 2 bin 408 muhtelif silah ile 889 bin 412 farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca kontrol altına alınan bölgede henüz girilmemiş mağara, sığınak, barınak ve depo olabileceğini değerlendiriyoruz. Kilit kapatılmıştır ama bizim mevcut harekât alanlarındaki faaliyetlerimiz devam edecektir. Bölgedeki çetin hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe Kilit Harekâtı alanındaki unsurlarımız, üstün bir feragat ve kararlılıkla tüm terör inleri yıkılıp son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörü kaynağında yok etme parolasıyla görevlerine devam edecektir.”





Pençe serisi operasyonlarda son durum

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesini de içine alan Irak'ın kuzeyindeki Pençe serisi operasyonların tümündeki son duruma ilişkin de şunları söyledi:

“Bahse konu operasyon serisi ile toplam 2 bin 202 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Buna ilave olarak toplam 5 bin 239 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 6 bin 220 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş, toplam 3 bin 987 adet silah ve yaklaşık 1 milyon 539 bin adet mühimmat ele geçirilmiştir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek bir gece ansızın terör inlerini yerle bir etme kararlılığımız gösterilmiştir.”





GKRY Cumhurbaşkanı'nın NATO üyeliği için girişimlerde bulunması

Bakanlık kaynakları, ABD Başkanı Biden ile görüşen GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in NATO üyeliği için girişimlerine ilişkin sorulara şu cevabı verdi:

“ NATO'ya Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak, ittifakın genişleme kararlarının oybirliği ile alındığını hatırlatır ve bu süreçlerin herhangi bir ülkenin ulusal güvenlik endişelerini dikkate alarak yürütülmesi gerektiğini savunur. Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin NATO’ya üyelik başvurusu bulunmamaktadır, ancak girişimleri dahi Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir. Bu girişim, Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacak ve çözüme yönelik müzakere süreçlerini olumsuz etkileyecektir.” ”





F-16 Block 70, Eurofıghter ve F-35 tedarikleri

Bakanlık kaynakları, F-16 Block 70, Eurofıghter ve F-35 tedariklerine ilişkin sorulara, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 40 adet F-16 Blok 70 ve özellikli mühimmatın tedariki kapsamında 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesi yapılarak sözleşme yürürlüğe girmiş, teknik görüşmeler devam etmekte, 40 adet Eurofighter tedarikine yönelik ise teknik görüşmeler olumlu devam etmektedir. Muhataplarımıza 40 adet F-35 talebimiz resmi olarak iletilmiştir. F-35 konusunda da daha önce yaptığımız bir ödeme ve hangara alınan 6 adet uçak var. Ancak ilk defa bir NATO üyesi ülkeye (CAATSA) yaptırım uygulanarak teslimat gerçekleştirilmemiştir. Biz en başından beri bu yaptırımın yanlış olduğunu söylüyoruz. Beklentimiz, müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alınması, örtülü/örtüsüz tüm yaptırımların kaldırılmasıdır” cevabını verdi.





YDK'ya sevk edilen teğmenlerle ilgili son durum

Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve diğer personelle ilgili sürecin nasıl işleyeceğine dair sorular üzerine, “Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır” diye konuştu.







