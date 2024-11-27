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Halep’te çatışmalar başladı: Muhalifler birçok noktada kontrolü ele geçirdi

Halep’te çatışmalar başladı: Muhalifler birçok noktada kontrolü ele geçirdi

14:5227/11/2024, Wednesday
Yeni Şafak
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Muhalif gruplarının operasyonlarına Esed rejimi güçleri havadan bombardımanla karşılık verdi.
Muhalif gruplarının operasyonlarına Esed rejimi güçleri havadan bombardımanla karşılık verdi.

Esed rejimi ve muhalif gruplar arasında uzun zamandır patlaması beklenen çatışmalar Halep kırsalında başladı. HTŞ öncülüğünde Esed rejimine operasyon başlatan muhalif gruplar, birçok noktada kontrolü ele geçirdi.

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib merkezli muhalif gruplar, HTŞ liderliğindeki Fethu'l Mubin Operasyon Odası tarafından Halep kırsalına operasyon başlattı. Halep’in batı ve kuzeybatısında Esed rejim hatlarıyla İran destekli milisleri hedef alan muhalifler birçok noktayı kontrol altına aldı. Muhalifler Esed güçlerinin kayıp vererek çekilmek zorunda kaldığı Halep kırsalındaki 46'ncı Alay üssü, Kabtan el Cebel ve Şeyh Akil yerleşimlerini ele geçirdi.

“Saldırganlığı önleme operasyonu”

Bölgede bir süredir saldırılarını artıran Esed rejimi, geçtiğimiz aylarda 70 binden fazla sivilin göç etmesine sebep olmuştu. Askeri Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli komutan Hasan Abdulgani, rejim saldırılarına ve göç dalgasına dikkat çektiği açıklamasında “Saldırganlığı önlemek için bir operasyon başlattığımızı duyuruyoruz. Bu askeri operasyonun amacı, düşman mevzilerine karşı önleyici bir saldırı gerçekleştirerek düşmanın planlarını bozmaktır." dedi.



#suriye
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