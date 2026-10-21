Demir parmaklıklar ardında: ABD Başkanı Trump İran'da 'sembolik' olarak hapishaneye atıldı
21:00, 21/10/2026, Çarşamba
AA
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran’da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı.
Başkentteki Tecriş Meydanı’nda kurulan alanda, Trump kılığına girmiş bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan sembolik bir hapishanede parmaklıklar ardına konuldu.
Parmaklıkların arkasında Trump’ın hareketlerine benzer davranışlar sergileyen oyuncu, bölgede bulunanların ilgi odağı oldu.
Hapishanedeki sembolik Trump’ın fotoğraflarını çekmek isteyenler nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.
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