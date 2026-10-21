Katar: Bedir Mutabakatı dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak
Katar, Türkiye, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'yla 4 ülkenin savunma üretimindeki kabiliyetlerinden en iyi şekilde yararlanılacağını, bunun müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağını açıkladı.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Doha’da 4 ülke arasında savunma sanayisinde işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan çok taraflı “Bedir Mutabakat Zaptı”nın imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, 4 ülke arasında imzalanan mutabakatın ekonomik açıdan büyük önem taşıdığı, savunma sanayisinde işbirliği ve entegrasyonu güçlendirerek müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.
Mutabakatın söz konusu ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Anlaşma kapsamında, modern savunma ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümler geliştirilmesi ve ülkelerin savunma sanayisindeki mevcut kapasite ve teknolojik imkanlarından ortaklaşa yararlanılması amaçlanıyor.
Mutabakat zaptı, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya savunma bakanlıkları ile Pakistan’ın savunma üretiminden sorumlu kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalandı.
İmza törenine, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, Pakistan Savunma Üretimi Federal Bakanı Muhammed Rıza Hayat Harraj, Endonezya Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauhari ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) daha önce yapılan açıklamada da 4 ülke arasında imzalanan “Bedir Mutabakat Zaptı”nın ortak işbirliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıttığı belirtilmişti.