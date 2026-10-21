Katar: Bedir Mutabakatı dost ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak

"Her ülkenin savunma üretim alanındaki kabiliyetlerinden en iyi şekilde yararlanılacak. Bu da işbirliği ve entegrasyonu güçlendirerek savunma sanayisi kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve müttefik ile dost ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak"