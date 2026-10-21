İran'dan yeni füze hamlesi: Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız
12:19, 21/10/2026, Çarşamba
AA
ABD'nin hamlesine karşı İran'dan dikkat çeken çıkış
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ülkesinin füze kapasitesinin İsrail ile Haziran 2025’te yaşanan 12 günlük çatışmanın ardından arttığını belirtti. Muhibbi’nin ABD’nin kullandığı “bombaların anası” ifadesine karşılık dile getirdiği “bombaların babası” sözleri dikkat çekti.
İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) göre, Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD’nin daha önce “Bombaların anasını” kullandığını dile getiren Muhibbi, “Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için yeni bir şey” ifadelerini kullandı.
Ülkesinin füze sayısının, İsrail-İran arasında 2025 yılının haziran ayında başlayan 12 günlük çatışmanın ardından bir buçuk kat arttığını iddia eden Muhibbi, “Füzelerin kalitesi çok arttı. Menzil, tahrip gücü ve isabet oranları arttı” dedi.
Dünya
İran'dan 'zenginleştirilmiş uranyum' açıklaması: 'Tek gramı bile çıkmayacak'
Ukrayna ve İran savaşlarının ‘Önce Amerika’ karnesi
Düşünce Günlüğü
İsrail’de sandık, Gazze’de süreklilik: Netanyahu giderse bir değişim mümkün mü?