İran'dan yeni füze hamlesi: Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) göre, Muhibbi, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’nin daha önce “Bombaların anasını” kullandığını dile getiren Muhibbi, “Bombaların babasını tanıtma aşamasındayız. Bu, düşman için yeni bir şey” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin füze sayısının, İsrail-İran arasında 2025 yılının haziran ayında başlayan 12 günlük çatışmanın ardından bir buçuk kat arttığını iddia eden Muhibbi, “Füzelerin kalitesi çok arttı. Menzil, tahrip gücü ve isabet oranları arttı” dedi.

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