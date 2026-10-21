İran'dan 'zenginleştirilmiş uranyum' açıklaması: 'Tek gramı bile çıkmayacak'
09:14, 21/10/2026, Çarşamba
DHA
İran’dan uranyum konusunda dikkat çeken bir mesaj geldi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, “Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak” dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesi ve ABD arasında devam eden gerilime ilişkin açıklamada bulundu.
İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumla ilgili tartışmalara değinen Rızai, “Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak. Washington yönetimi ile yürütülecek müzakereler güvenin tesis edilmesine bağlı. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Müzakereler, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz yerine getirilmesiyle başlayacak” ifadelerini kullandı.
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