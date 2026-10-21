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Trump: İran ile savaş çok yakında sona erecek

Trump: İran ile savaş çok yakında sona erecek

08:18, 21/10/2026, Çarşamba
DHA
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Trump: İran ile savaş çok yakında sona erecek
Trump, Fransa'daki olaylarla ilgili değerlendirmesinde ise sorunun kaynağında ‘göçmenlerin’ olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran ile savaşın çok yakında biteceğini söyleyen Trump, “Petrol fiyatları yakın zamanda düşecek ve herkes memnun olacak. İstesek şu anda oradan çekilebiliriz ve harika bir iş çıkarmış olurduk, ancak bu durum benim için yeterli değil” ifadelerini kullandı.

Trump, Fransa'daki olaylarla ilgili değerlendirmesinde ise sorunun kaynağında ‘göçmenlerin’ olduğunu öne sürdü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u bu konuda daha önce birçok kez uyardığını belirten Trump, birçok ülkeden Fransa'ya ve Avrupa'ya düzensiz göçmenlerin yoğun şekilde geldiğini aktardı. Trump, “Fransa’daki olaylar eğitimle ilgili değil, göçmenlerle ilgili. Macron'un ülke sınırlarını çok önceden kapatması gerekiyordu. Olayların ‘ayaklanma’ olarak tanımlanmasını yetersiz buluyorum. Fransa’da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi. Avrupa'daki göçmenler bulundukları ülkelerden çıkarılmalı aksi durumda Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacak” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna konusunda da açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna arasında artık bir anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizen Trump, Moskova'nın anlaşmaya daha istekli olduğunu dile getirdi. Trump, “Zelenskiy'nin artık bir anlaşma yapmasını istiyoruz. İki yıl önce Oval Ofis'te yaptığımız sohbet sırasında bir anlaşma yapabilirdi. Ukrayna'ya bu zamana kadar çok yardım ettim ama artık bu savaşı sona erdirip o gençlerin öldürülmesini engelleme zamanı geldi. Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek için adım atmaması halinde gidişat daha kötü olacak. ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya kıyasla ‘bir dev’ olduğunu vurgulayan Trump, “Bence Rusya bu işi artık halletmek istiyor” dedi.


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Başlıklar :ABDDonald Trumpİran
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