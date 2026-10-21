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Trump'ın desteği Netanyahu'ya yetmedi

Trump'ın desteği Netanyahu'ya yetmedi

04:00, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trump'ın desteği Netanyahu'ya yetmedi
Binyamin Netanyahu, Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, pazar günü yapılacak İsrail parlamento seçimlerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya desteğini açıklaması, İsrail’deki seçim anketlerinde değişiklik yapamadı. Anketler, muhalefet blokunun 55 sandalyeyle Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı blokun önünde olduğunu gösteriyor. Herhangi bir tarafın hükümeti kurmak için hâlâ Arap partilere ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor.

İsrail’de pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi tüm kozlarını kullanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkça kendisini desteklemesine rağmen anketlerde hâlâ öne geçemedi. Kanal 12’nin son yayınladığı ankette, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon 51 sandalye kazanıyor. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 55 sandalyede görülüyor. 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hükümetin kurulması için taraflardan birinin 61 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Kanal 12’nin anketine iki taraf da yeterli sandalyeye ulaşamazken Arap partilerin 14 sandalye kazandığı ve hükümetin kurulması noktasındaki kilit rolünü sürdürdüğü görülüyor. Bu arada ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın, gazetecilerin “Siz de Netanyahu’yu destekliyor musunuz?” şeklindeki sorusuna “İsrail siyasetine dahil olmayacağım” demesi, Trump ile yardımcısı arasında görüş ayrılığı olduğunu ve Vance’ın Netanyahu’ya destek vermekten imtina ettiği yorumlarını beraberinde getiriyor.

EİZENKOT ÖNDE GÖTÜRÜYOR

İsrail'de 27 Ekim'deki meclis seçimine ilişkin yapılan son kamuoyu yoklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya desteğini açıklamasının hükümet blokunun oylarında gözle görülür bir artışa neden olmadığını ortaya koydu. Ankete göre muhalefet bloku 55 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu liderliğindeki hükümet bloku 51 sandalyede kaldı. İki blok da hükümet kurabilmek için 14 sandalyeye sahip iki Arap partisinin desteğine muhtaç görünüyor. Netanyahu liderliğindeki blokta Likud Partisi 21, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü ile Şas partileri 8’er, Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi ve Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi 7’şer sandalye kazanıyor. Muhalefet blokunda ise Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 24, Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi 14, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi 9, Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi ise 8 milletvekili elde ediyor. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin 9 milletvekili çıkarması, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi'nin (Birleşik Arap Listesi) ise 5 sandalye kazanması bekleniyor.

VANCE DESTEK VERMEDİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesini desteklemesinin ardından İsrail'deki seçimlere müdahil olmayacağını belirterek, Netanyahu'ya destek vermekten kaçındı. Gazeteci Mark Halperin'e konuşan Vance, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği desteğe ilişkin, "Başkan, ABD veya uluslararası siyasi tarihin en etkili desteğine sahip" ifadesini kullandı. Vance, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere odaklandığını vurgulayarak, "Ben Amerikalı adayları destekliyorum ve ara seçimlerde odaklandığım konu bu. Dolayısıyla İsrail seçimlerine müdahil olmuyorum." dedi. Vance, geçen yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a destek vermiş ancak Orban'ın liderliğindeki sağcı parti, ülkedeki parlamento seçimlerini kaybetmişti.


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Başlıklar :İsrailnetanyahuabd
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