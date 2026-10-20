İsrail yine uykularında vurdu: Gazzeli masum kardeşlerin içler acısı hali hafızalara kazındı
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, evlerinde uyuyan masum çocukların hayatını kararttı. Bombalı saldırı sırasında yaralanan ve evi başına yıkılan küçük bir kızın yaşadığı acı ve şok, bölgedeki insani dramın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. O anlara tanıklık eden Filistinli gazeteci Nahed Hajjaj, çocukların yaşadığı dehşeti unutamadığını belirterek, “Bu sahne her gün gözlerimin önünde” dedi.
MASUM ÇOCUKLAR UYKULARINDA SALDIRIYA UĞRADI
Gazze’de evlerinde uyuyan çocuklar, İsrail’in bombalı saldırılarıyla bir anda kendilerini enkazın altında buldu. Herhangi bir uyarı yapılmadan gerçekleştiği belirtilen saldırıda, küçük bir kızın evi başına yıkılırken yaşadığı acı ve korku hafızalara kazındı.
‘BU ÇOCUKLAR NEDEN BUNLARI YAŞAMAK ZORUNDA?’
Gazze’deki çocukların yaşadığı acının kelimelerle anlatılamayacağını belirten Filistinli gazeteci, dünyanın bu gerçeği yalnızca uzaktan izlemek yerine çocukların gözlerinden görmesi gerektiğini vurguladı.
‘BAZI SAHNELER ÇEKİMİN BİTMESİYLE BİTMEZ’
İsrail saldırılarının ardından geriye kalan acının yalnızca yıkılan binalarla sınırlı olmadığını belirten Filistinli gazeteci, gördüğü görüntülerin zihninden silinmediğini anlattı.
Gazze’de evlerini, ailelerini ve güvenli yaşam alanlarını kaybeden çocukların yaşadıkları, savaşın en ağır yükünü masumların taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.