İsrail yine uykularında vurdu: Gazzeli masum kardeşlerin içler acısı hali hafızalara kazındı

Filistinli gazeteci,

“Ben kendi gözlerimle acıya tanık oldum ve kelimelerle anlatılamayacak şeylere şahit oldum. Dünyanın bunu bizim gördüğümüz gibi görmesini diliyorum. Bu çocukların gözlerine bakacak ve unutulmayacak bir acı görecektir”