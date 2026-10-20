Trump Netanyahu’ya destek verdi yardımcısı sessiz kaldı
CNN'in haberine göre JD Vance, Trump’ın aksine Netanyahu’nun yeniden seçilmesine destek vermekten kaçındı.
CNN'in haberine göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın eli kanlı Binyamin Netanyahu’ya desteğini açıklamasının ardından, pazartesi günü Netanyahu’nun yeniden seçilmesini destekleyip desteklemediği konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.
Vance, gazeteci Mark Halperin’e Air Force Two uçağında verdiği röportajda, “Ben Amerikalı adayları destekliyorum ve odağım da ara seçimler. İsrail seçimlerine müdahil olmayacağım” dedi.
Ancak Vance, bu yılın başlarında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye giderek Trump’ın desteklediği Viktor Orban’a seçim öncesinde destek vermişti.
Uzun süredir başbakanlık görevini yürüten Orban, seçimi kaybetmişti.
Vance, Netanyahu’ya destek vermekten yana ya da karşı olmadığını belirterek, “Onu desteklemeye karşı değilim. Onu desteklemekten yana da değilim. İsrail seçimlerine müdahil olmuyorum” ifadelerini kullandı.