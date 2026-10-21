Gazze'de balıkçılar İsrail saldırılarına rağmen denize açılıyor

İsrail'in engelli bıraktığı Filistinli genç binemediği bisikletleri tamir ediyor

İsrail saldırısında sol bacağını kaybeden 20 yaşındaki Gazzeli Enes El-Radii, engelli olmasına rağmen ailesini geçindirmek için çalışmaya devam ediyor. Gazze’de savaşla birlikte bisikletler artık yalnızca ulaşım aracı değil, işe gitmek, ekmek almak, su taşımak ve hastaneye ulaşmak için bir zorunluluk. Savaş nedeniyle araçların yedek parça temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bisikletler önemli bir ulaşım aracı haline geldi. Han Yunus kentindeki küçük atölyesinde çalışmaya devam eden Enes, binemediği bisikletleri tamir ederek ailesinin geçimini sağlıyor.