Gazze'de balıkçılar İsrail saldırılarına rağmen denize açılıyor
14:38, 21/10/2026, Çarşamba
AA
İsrail'in yıllardır süren sıkı ablukası ve yıkıcı saldırılarının gölgesindeki Gazze Şeridi'nde Filistinli balıkçılar, derinleşen insani kriz ve ekonomik çöküş ortamında ailelerinin geçimini sağlamak için hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. İsrail güçlerinin ateş açma tehlikesine rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren denize açılan balıkçılar, avladıkları deniz ürünlerini Gazze limanında satışa sunuyor.
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