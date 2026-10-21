Gazze'de acı bilanço ağırlaşıyor: Ateşkese rağmen can kaybı 74 bin 494'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu son verilere göre, İsrail ordusunun son 24 saat içerisinde ateşkes kurallarını ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Bölgedeki sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle yaralıların tedavisinde büyük güçlükler yaşanıyor.

ATEŞKESİN BAŞLADIĞI TARİHTEN BU YANA BİN 500'DEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen ihlallerin durmadığı vurgulandı. Anlaşmanın sağlandığı tarihten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.534’e, yaralı sayısı ise 5.486’ya yükseldi. Ayrıca bu süreçte enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısının 841 olduğu aktarıldı.

TOPLAM YARALI SAYISI 175 BİNİ AŞTI!

Açıklamanın sonunda, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden yıkıcı saldırıların toplam bilançosu verildi. Gazze Şeridi genelinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 74 bin 494’e ulaştığı, yaralananların toplam sayısının ise 175 bin 604 olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

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