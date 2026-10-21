Türkiye'ye Siyonist getiren Klodya Medina kim?

Filistin destekçilerinin protesto ettiği Klodya Medina'nın kim olduğu ve yürüttüğü faaliyetler kamuoyunun gündemine geldi. Türkiye ve İsrail çifte vatandaşı olan Medina'nın, son 5 yıldır İstanbul'a İsrailli kafileler getirdiği biliniyor. Ancak bu kafilelerin içinde Gazze'deki soykırım ve operasyonlarda yer alan İsrail askerlerinin yoğunlukta olması tepkilere neden oluyor.

Medina, her ay onlarca kişiye burun ameliyatı ve diş tedavisi gibi sağlık turizmi hizmetleri sağlıyor. İddialara göre Gazze'de operasyonlara katılan askerler Türkiye'ye gelerek estetik tedavi olup İsrail'e dönüyor. Kendi ailesindeki durumun da farklı olmadığı belirtiliyor. Medina'nın oğulları Ron, Tal ve Itay Halfon İsrail ordusunda asker olarak görev yapıyor. Özellikle Tal Halfon'un, Gazze sürecinde piyade olarak sınır karakollarında bizzat görev yaptığı ifade ediliyor.

Askerlerin estetik ve sağlık kayıtları

Türkiye'ye getirilen askerlerin kayıtları ise durumun ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. İsrail ordusu Lojistik Bölümünde çavuş rütbesiyle büro sorumlusu olarak görev yapan Eden Cohen bu isimlerden biri. Ordudaki görevi bittikten hemen sonra, 11 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'a getirilerek estetik operasyon ve bakım organizasyonuna alınan Hodaya Daniel de listede yer alıyor.

Bir diğer isim olan Dorin Karadi ise askerliğini bitirdikten sonra 26 Nisan 2026'da İstanbul'a getirilerek, burun, elmacık ve çene yapısı gibi yüzün temel ayırt edici hatlarını tamamen değiştiren kapsamlı bir cerrahi operasyondan geçti.

Ticaret yasağı ihlali ve hukuki süreç

Skandalın sadece askerlere hizmet vermekle sınırlı kalmadığı öne sürülüyor. Medina'nın, Türkiye'den İsrail'e bavul ticaretiyle medikal ürünler taşıyarak hem vergi kaçırdığı hem de Türkiye'nin İsrail'e yönelik resmi ticaret yasağını doğrudan hiçe saydığı iddia ediliyor.

7 Ekim Hareketi, ortaya çıkan tüm bu belgelerle Medina hakkında resmi suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıdı.