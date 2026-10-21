Vatan ve aile hasreti sona erdi: Onlarca Filistinli yıllar sonra Gazze'ye geri döndü

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tek çıkış kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı, 16 gün süren kapanmanın ardından yeniden geçişlere açıldı. Aralarında hasta, yaralı ve refakatçilerin de bulunduğu 71 kişilik grup, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne ulaştı. Tedavi ve zorunlu sebeplerle uzun süredir Mısır'da bulunan Filistinliler vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşarken, geçişler sırasında İsrail baskısı bir kez daha yüzünü gösterdi.

KANSER HASTASI YAŞLI KADINI GÖZALTINA ALDILAR

Mısır'ın Asvan kentinde kanser tedavisi gören yaşlı Emel Gazi er-Rifi ile kendisine refakat eden kızı Yasemin Rıfat er-Rifi'nin Gazze'ye dönüş yolunda İsrail güçlerince gözaltına alındığı duyuruldu. Yakınlarını karşılamak üzere Nasır Hastanesi'nde bekleyen Vesim Şerir, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle anlattı:

"Babaannem kanser hastası ve ileri yaşta. Mısır'ın Asvan kentinde tedavi görüyordu. Psikolojik olarak çok zorlandığı için tedavisini tamamlamadan Gazze'ye dönmek istedi. Ancak İsrail tarafındaki sınır kapısına ulaştıklarında ikisinin de gözaltına alındığını öğrendik. Diğer bütün yolcular geri döndü ancak kendilerinden hala haber alamıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, Kızılhaç ve bütün ilgili kuruluşlardan bize bilgi vermelerini ve yakınlarımızın serbest bırakılması için yardımcı olmalarını istiyoruz."

"İNSANLARI ÜLKELERİNDEN SOĞUTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Mısır'da 1 yıl 8 ay geçirdikten sonra Gazze'ye adımı atan İbrahim Baluşe ise geçiş sırasında İsrail askerlerinin psikolojik ve fiziksel baskı uyguladığını dile getirdi. Baluşe, yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"İnsanları ülkelerine dönmekten soğutmak için her türlü yönteme başvuruyorlar. Aramalar yapıyor, eşyalarımızı atıyor, kötü muamelede bulunuyor, tehdit ediyor ve bazı insanları gözaltına alıyorlar. Ama bunların hiçbiri umurumda değil. Ben mutluyum. Yeter ki vatanımda, kendi insanlarımın arasında olayım. Vallahi gurbet mezardır. Dünyanın hiçbir yerinde insan kendi vatanının yerini tutacak başka bir yer bulamaz."

4 YIL SONRA ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Savaştan önce, 2022 yılında Gazze'den ayrılan ve 4 yıllık ayrılığın ardından ailesine kavuşan Şehire Ebu Cerrad ise hissettiği büyük sevinci şöyle paylaştı:

"Çocuklarıma ve aileme kavuştuğuma hala inanamıyorum. Çok mutluyum. Allah'a şükür yeniden Gazze'nin havasını soluduk. Dünyanın neresine gidersek gidelim, Gazze'nin, onun havasının, insanlarının ve ailemizle bir arada olmanın yerini hiçbir şey tutamaz."