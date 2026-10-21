10:59, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:44, 21/10/2026, Çarşamba
Siyonist İsrail askerleri Lübnanlı ailenin evini patlatmadan önce alay etti: ‘Burası benim evim’
İsrail askerlerinin Güney Lübnan'da yerinden edilen sivillere ait evleri yıkarken kaydettiği görüntülere bir yenisi eklendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, patlayıcılarla donatıldığı belirtilen bir evin içinde dolaşan İsrailli askerin, konutu kendisine aitmiş gibi tanıtarak alaycı ifadeler kullandığı görüldü. Askerin “Burası oturma odası, burası mutfak. İşte sihrimi burada yapıyorum” sözleriyle kaydedilen görüntüler tepki çekti.
LÜBNANLI AİLENİN EVİNİ KENDİ EVİ GİBİ TANITTI
Güney Lübnan'daki evlerin yıkımına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülerde, İsrailli bir askerin bir konutun odalarını dolaşarak kameraya konuştu.
erinden edilmiş bir Lübnanlı aileye ait olduğu belirtilen evde çekildiği görüntülerde hasta ruhlu İsrail askeri, odaları tanıtırken alaycı bir üslup kullandı. Askerin,
“Evime hoş geldiniz. Burası oturma odası, burası mutfak. Bu da ev arkadaşım”sözleriyle başladığı konuşmada, evin farklı bölümlerini göstermeyi sürdürdü.
‘İŞTE SİHRİMİ BURADA YAPIYORUM’
Evin yatak odalarını da kameraya gösteren İsrailli asker,
“Burası benim yatak odam”ve
“Tuvaleti görmek isterseniz şurada”ifadelerini kullandı. Ardından evin başka bir bölümünü göstererek
“İşte sihrimi burada yapıyorum”dedi.
Görüntülerde askerin, patlayıcılarla donatıldığı belirtilen konutu yıkım öncesinde gezdirerek alay etti.
Başlıklar :İsrailAskerGüney Lübnanİşgal