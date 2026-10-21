İran'dan dünyayı sarsacak tehdit: Hepsini imha ederiz!

İran'ın Arapça yayın organı El-Alem'e konuşan Tuğgeneral Cevani, Batılı güçlerin sermayelerine ve altyapılarına dikkat çekerek, "ABD ve müttefikleri altyapımızı hedef alırsa İran tüm kapasitesini kullanacak. Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını kolayca yok edebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi'nin önceki günkü benzer mesajının ardından geldi.

KÜRESEL VERİ AKIŞININ KALBİ: BÖLGEDE 7 BÜYÜK ANA SİSTEM VAR

TeleGeography ve Submarine Networks veri tabanlarına göre, küresel veri trafiğinin %97'sinden fazlasını taşıyan denizaltı kablo ağının en kritik düğüm noktalarından biri Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi hattında yer alıyor. Bölgede küresel veri ve finansal iletişimi sağlayan en az 7 dev ana sistem aktif olarak görev yapıyor.

TRİLYONLARCA DOLARLIK FİNANS VE PETROL TİCARETİ RİSK ALTINDA

Hürmüz Boğazı'nın tabanına döşenen kritik fiber optik hatlar, sadece Körfez ülkelerinin günlük internet erişimini sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda trilyonlarca dolarlık küresel petrol ve gaz ticaretinin finansal transfer onaylarını, borsa işlemlerini ve askeri üslerin lojistik veri iletişim ağlarını da doğrudan sırtlıyor.

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