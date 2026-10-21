Filistinli genç çocukları savaş psikolojisinden uzaklaştırmak için etkinlikler düzenliyor

Gazze'de acı bilanço ağırlaşıyor: Ateşkese rağmen can kaybı 74 bin 494'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin güncel verileri paylaştı. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in sivilleri hedef almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, toplam can kaybı ve yaralı sayısındaki korkunç tablo bir kez daha gözler önüne serildi.