Filistinli genç çocukları savaş psikolojisinden uzaklaştırmak için etkinlikler düzenliyor
13:00, 21/10/2026, Çarşamba
AA
Gazze kentinde İsrail saldırılarında ağır hasar gören İslam Üniversitesi, yerinden edilen Filistinli aileler için barınma merkezine dönüştü. Gönüllü genç kız Neda Recep, üniversite yerleşkesinde savaşın gölgesinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan çocukları çeşitli etkinliklerle eğlendirmeye çalışıyor. Recep, yıkımın ortasında çocuklara oyun oynayabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunarak savaşın çocuklar üzerindeki ağır etkilerini hafifletmeye çalışıyor.
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