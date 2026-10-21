Gazze umudunu yitiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Gazze'de 500 bin kişiye insani yardımları durdurmak zorunda kalması, üç yıldır işgalci İsrail ordusunun soykırımına maruz kalan Gazzelilerin umutlarını iyice kırdı. WFP İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, Gazze’de ateşkesin birinci yılını doldurduğu dönemde Filistinlilerin umutlarını yitirmeye başladıklarını ve unutuldukları hissine kapıldıklarını söyledi. Skau, kamp alanlarında yaşayanların günde yalnızca bir öğün sıcak yemek yiyebildiğini ve yemek pişirmek için ocak gazı bulamadıklarını belirtti. Ateşkesin başlangıcında umut varken şu an hayatın askıya alındığı bir duraksama hâlinin hâkim olduğunu söyleyen Skau, birçok kişinin unutuldukları duygusuna kapıldığını aktardı. İsrail’in saldırıları ve yardım malzemelerine yönelik kısıtlamaların sürdüğünü hatırlatan yetkili, Gazze için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

KARI KOCA BİRLİKTE ŞEHİT OLDU

Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun Gazze’de bir yıl önce yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıları sürüyor. İşgal ordusunun dün bir eve düzenlediği saldırıda 39 yaşındaki Ekrem Bisam Yasin ile 36 yaşındaki eşi Dina Nebil Yasin adlı bir çift yaşamını yitirdi. Saldırının Gazze kent merkezindeki Şifa Hastanesi’nin çevresinde gerçekleştiği kaydedilirken, görgü tanıkları helikopterden bir eve roket atıldığını ve ardından evde yangın çıktığını belirtti. Yangın sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, çiftin cenazeleri ve yaralılar Şifa Hastanesi’ne getirildi. Cenazeler kalabalık bir törenle defnedildi. İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ni topçu atışıyla hedef alarak evlere ve çadırlara ateş açtınız çocuğu yaralandı.

Dünya

İsrail'den katliam saldırılarını uzaya taşıma girişimi: İşgal ordusu atmosfer ötesinde yeni birlik kurmaya hazırlanıyor

Dünya

İsrail yine uykularında vurdu: Gazzeli masum kardeşlerin içler acısı hali hafızalara kazındı

Dünya

Hind Rajab’ın katili için ABD’ye başvuru: İsrailli komutanın tutuklanması istendi

Dünya

İsrail ateşkese rağmen durmuyor: Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

Dünya

Gazze'de katil İsrail saldırıları sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti