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İsrail'den katliam saldırılarını uzaya taşıma girişimi: İşgal ordusu atmosfer ötesinde yeni birlik kurmaya hazırlanıyor

İsrail'den katliam saldırılarını uzaya taşıma girişimi: İşgal ordusu atmosfer ötesinde yeni birlik kurmaya hazırlanıyor

22:16, 20/10/2026, Salı
AA
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İsrail'den katliam saldırılarını uzaya taşıma girişimi: İşgal ordusu atmosfer ötesinde yeni birlik kurmaya hazırlanıyor
İşgal ordusu, gözetleme ve saldırı kapasitesini atmosfer ötesine taşımak için “Uzay Tugayı” kurmaya hazırlanıyor.

İsrail ordusu, gözetleme ve saldırı kapasitesini artırmak amacıyla “Uzay Tugayı” kurmaya hazırlanıyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yeni yapılanmayla ülkenin uzay alanındaki askeri gücünü artırmayı hedeflediklerini açıklarken, Gazze’de binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırıların mimarı İsrail ordusunun yeni askeri yapılanması dikkat çekti.

İsrail ordusunun, "Uzay Tugayı" adıyla yeni bir birlik kurarak, gözetleme ve saldırı kapasitesini atmosferin ötesine genişletmeye hazırlandığı duyuruldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Uzay Tugayı kurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

'Yakın ve uzak düşmanları caydırmaya katkı sağlayacak' iddiası

Katz, İsrail'in uzay politikası ve savunma gücünün "Yıldız Savaşları" seviyesine geleceğini​​​​​​​ iddia ederek, "İsrail'i uzay alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirmeyi amaçladıklarını" duyurdu.

"Uzaydan geniş coğrafyadaki tüm hedefleri gözetleme ve saldırma kapasitesinin" yanı sıra "İsrail'in bölgesel ve küresel bir güç olarak konumunu" sağlamlaştıracağını savunan Katz, bu gücün "yakın ve uzak düşmanları caydırmaya katkı sağlayacağı" iddiasında bulundu.

İsrail ordusunda yeni kurumsal yapılanma

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu bünyesinde kurulacak "Uzay Tugayı" ile uzay teknolojilerine yönelik faaliyetlerin tek bir kurumsal çatı altında toplanması hedefleniyor.

Tugayın "Hoşen" adlı bir askeri program çerçevesinde faaliyet göstereceği belirtilirken, İsrail ordusunun "uzayın modern savaşlarda kritik bir boyut haline geldiğini fark ettiği" aktarıldı.

Uzay Tugayı'nın komutanlığına adı açıklanmayan bir tuğgeneralin getirildiği ve tugaydaki iki birimin komutanlığına iki albayın görevlendirildiği​​​​​​​ kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun teknolojik kapasitesini artırmak ve robotik alanındaki faaliyetlerini birleştirmek amacıyla özel bir "Robot Tugayı" kurulması kararı aldığı ve birimin komutanlığına Tuğgeneral rütbesinde bir subayın atandığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde yürüttüğü ve 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırımda binlerce sivilin ölümüne yol açan yüksek hata payına sahip yapay zeka sistemlerini yoğun olarak kullanıyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ise İsrail ordusunun ihlalleri nedeniyle Gazze'de 1522 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 421 kişi yaralandı.


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Başlıklar :israilUzay TugayıYisrael Katz
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