İsrail ordusunun Gazze'de Şifa Hastanesi yakınındaki bir daireye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail yine uykularında vurdu: Gazzeli masum kardeşlerin içler acısı hali hafızalara kazındı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, evlerinde uyuyan masum çocukların hayatını kararttı. Bombalı saldırı sırasında yaralanan ve evi başına yıkılan küçük bir kızın yaşadığı acı ve şok, bölgedeki insani dramın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. O anlara tanıklık eden Filistinli gazeteci Nahed Hajjaj, çocukların yaşadığı dehşeti unutamadığını belirterek, “Bu sahne her gün gözlerimin önünde” dedi.