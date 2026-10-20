İsrail ordusunun Gazze'de Şifa Hastanesi yakınındaki bir daireye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti
16:19, 20/10/2026, Salı
AA
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınındaki bir daireye düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Filistinli çiftin cenazeleri, Şifa Hastanesi'nden kaldırıldı. Hayatını kaybeden Filistinli çiftin yakınları ve kent sakinlerinin katıldığı cenaze töreninde, çift gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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