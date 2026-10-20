İsrail ateşkese rağmen durmuyor: Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kantara, Kefertebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BİLÂNÇO AĞIRLAŞIYOR: CÂN KAYBI 4 BİN 389'A ULAŞTI

İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılar ve işgal harekatı sonucu ülkede 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 4 bin 389 kişi hayatını kaybetti.

"ÇERÇEVE ANLAŞMASI"NA RAĞMEN İŞGAL VE SALDIRILAR SÜRÜYOR

17 Nisan'da yürürlüğe giren ve birkaç kez uzatılan ateşkesin ardından, iki ülke 26 Haziran'da ABD arabuluculuğunda bir "çerçeve anlaşması" imzalamıştı. İsrail'in işgal ettiği topraklardan kademeli çekilmesini öngören bu metne rağmen, İsrail sahadaki işgalini ve hava bombardımanlarını sürdürmeye devam ediyor.

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