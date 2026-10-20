İsrail'in Han Yunus'a saldırısında hayatını kaybeden iki Filistinli çocuk için cenaze töreni düzenlendi

Sınır kapatıldı: Pakistan güvenlik gerekçesiyle İran ile ticareti durdurdu
Pakistan, güvenlik gerekçesiyle İran sınırındaki Belucistan eyaletinde bulunan Taftan ve Gabd-Rimdan sınır kapılarında ticari faaliyetleri durdurdu. Kararın ardından binlerce tır ve kamyon sınırda mahsur kalırken, Pakistanlı yetkililer kapatma kararının güvenlik endişelerini gidermek, kaçakçılığı önlemek ve sınır yönetimini güçlendirmek amacıyla alındığını açıkladı. Özellikle günlük 4 bin tondan fazla LPG ithalatının gerçekleştirildiği Gabd-Rimdan Sınır Kapısı’ndaki duruşun enerji tedariki ve ticaret üzerindeki etkisi dikkat çekti.