İsrail için hesap vakti

Türkiye’de açılan ceza davası ve İtalya’da genişletilen soruşturma, filo katılımcılarına yönelik saldırı, alıkoyma ve kötü muamele ile İsrailli siyasi ve askeri yetkilileri sanık sandalyesine oturtuyor.

SOYKIRIMCI 35 SANIĞA YAKALAMA KARARI

İstanbul Adliyesi’nde 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması, 23 Ekim Cuma günü saat 10.00’da yapılacak. Nisan 2026’da kabul edilen iddianamede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve üst düzey askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu 35 sanığın işkence, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, deniz araçlarının kaçırılması, soykırım ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırılması talep ediliyor. Sanıklar hakkında daha önce yakalama kararları çıkarılırken Interpol Kırmızı Bülten sürecine ilişkin işlemlerin de tamamlandığı bildirildi.

Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) Başkan Yardımcısı Hüseyin Dişli, 23 Ekim’de görülecek duruşmanın uluslararası hukuk açısından önemli bir eşik olduğunu ifade etti. Dişli, Türkiye’deki tüm baroların yanı sıra uluslararası baroları, insan hakları kuruluşlarını, sivil toplum temsilcilerini, gazetecileri ve diplomatik temsilcileri ilk duruşmayı yerinde izlemeye çağırdı.