İletişim Başkanı Duran'ndan 'Bedir' Mutabakat Zaptı açıklaması

Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan 'Bedir' Mutabakat Zaptı, dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu. Askeri üretimde iş birliğinin teşvik edilmesini, dört ülkenin askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesini, teknik askeri eğitim ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan bu mutabakatın, savunma alanındaki dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli mutabakatın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum"