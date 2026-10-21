Fenerbahçe'de Nathan Ake sahalardan ne kadar uzak kalacak? Ake Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşı karşıya gelmişti. Sarı lacivertli takımda bu maçta sakatlanan Nathan Ake maça devam edememişti.

Fenerbahçe'de Nathan Ake sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Fenerbahçe'den Nathan Ake'nin sakatlığına yönelik bir açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp, Ake'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."

Ake Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Nathan Ake sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Hollandalı futbolcunun kaçıracağı maçlar şu şekilde:

❌Galatasaray – Fenerbahçe

❌Fenerbahçe – Göztepe

❌Fenerbahçe – Liverpool

❌Çorum FK – Fenerbahçe

Spor

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