Fenerbahçe’de Asensio şoku: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
16:20, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:31, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Asensio bu sezon çıktığı 8 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.
Fenerbahçe, İspanyol yıldız Marco Asensio'nun sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı. İspanya'da, kulüp doktorunun gözetiminde başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da artroskopik operasyon geçiren yıldız futbolcunun ameliyatının başarılı olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.”
Spor
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