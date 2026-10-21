Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye dönen bir grup Filistinli ailelerine kavuştu
16:51, 21/10/2026, Çarşamba
AA
İsrail’in sınırlı geçişlere izin verdiği Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne dönen bir grup Filistinli hasta ve yaralı Han Yunus kentine ulaştı. Mısır’da tedavi gören Filistinliler, refakatçileriyle birlikte otobüslerle Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne getirildi. Filistinliler uzun süre ayrı kaldıkları yakınlarıyla hasret giderdi.
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