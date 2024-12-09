Deyrizor'u işgale kalkışan terör örgütü PKK sivilleri katletti

Suriye'de rejim karşıtlarının Beşşar Esed'i devirmesinin ardından Arap aşiretleri de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçti. Arap aşiretleri tarafından Deyrizor'dan çıkartılan terör örgütü, şehri yeniden kuşatmak isteyince çatışmalar yaşandı. Deyrizor'a yeniden saldıran teröristler, cami minaresinden ateş ettikleri 10 sivili öldürdü.
Cami minaresinden sivillere ateş açtılar
PKK/YPG'li teröristlerin kent merkezindeki sivilleri hedef alarak açtığı ateşte 10 sivil hayatını kaybetti.
Teröristlerin saldırı anını kaydeden sivillerin sosyal medyadan paylaştıkları görüntüde, PKK/YPG'lilerin cami minaresinden sokaktaki sivillere ateş açtığı ve vatandaşların kanlar içinde kaldığı görülüyor.
Deyrizor'un önemi
Şam'ın kuşatılması ve Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı.
İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.
Suriye'deki gelişmeler
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.
Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.
Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.
Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.
Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.