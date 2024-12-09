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Deyrizor'u işgale kalkışan terör örgütü PKK sivilleri katletti

Deyrizor'u işgale kalkışan terör örgütü PKK sivilleri katletti

21:319/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
AA
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Deyrizor'u yeniden işgal etmek isteyen PKK/YPG, 10 sivili öldürdü. (Foto: Arşiv)
Deyrizor'u yeniden işgal etmek isteyen PKK/YPG, 10 sivili öldürdü. (Foto: Arşiv)

Suriye'de rejim karşıtlarının Beşşar Esed'i devirmesinin ardından Arap aşiretleri de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçti. Arap aşiretleri tarafından Deyrizor'dan çıkartılan terör örgütü, şehri yeniden kuşatmak isteyince çatışmalar yaşandı. Deyrizor'a yeniden saldıran teröristler, cami minaresinden ateş ettikleri 10 sivili öldürdü.

Terör örgütü
PKK/YPG
'nin, ülkeni doğusunda Arap aşiretleri tarafından çıkartıldığı
Deyrizor
il merkezini ele geçirmek için düzenlediği saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından rejim güçlerinin kendisine devrettiği Deyrizor il merkezinde tutunamayan ve
Arap aşiretleri
tarafından çatışmaların ardından çıkarılan teröristler, kente yeniden saldırdı.

Cami minaresinden sivillere ateş açtılar

PKK/YPG'li teröristlerin kent merkezindeki sivilleri hedef alarak açtığı ateşte 10 sivil hayatını kaybetti.

Teröristlerin saldırı anını kaydeden sivillerin sosyal medyadan paylaştıkları görüntüde, PKK/YPG'lilerin cami minaresinden sokaktaki sivillere ateş açtığı ve vatandaşların kanlar içinde kaldığı görülüyor.

Deyrizor'un önemi

Şam'ın kuşatılması ve Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı.

Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın
Elbukemal
ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli
terör örgütü PKK/YPG
'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen
Beşşar Esed
rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.




#Deyrizor
#Terör Örgütü
#PKK/YPG
#Suriye
#Arap aşiretleri

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