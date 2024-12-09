Münbiç de kurtuluyor: Kent merkezi büyük ölçüde temizlendi

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat’ı teröristlerden kurtaran Suriye Milli Ordusu (SMO), dün de Münbiç'e girdi. PKK/YPG'ye karşı Münbiç'te yapılan operasyonda kent merkezi büyük oranda teröristlerden temizlendi. SMO, kentin teröristlerin elinden alınması için dün gün boyunca hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale etti.





HALK AYAKLANDI

Günün erken saatlerinde nüfusunun ezici çoğunluğunu Araplar oluşan şehirde Münbiçliler ayaklanarak, hapishanelerdeki tutsakları kurtardı. Terör örgütünü kentten çıkarmaya çalışan halkın yardımına gelen SMO güçleri ile teröristler arasında kent merkezinde yoğun çatışmalar yaşandı. Harekatın başlamasından önce ise SMO tarafından kentin kırsalında operasyonlar yürütüldü. Bu kapsamda Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünü terörden arındırıldı.





MERKEZİ ÖNEME SAHİP

ABD ve Rusya'nın sözlerine rağmen ilçe örgütün işgalindeydi. PKK/YPG, Münbiç ilçesini Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti. ABD, Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceğinin sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti. PKK/YPG'nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye'nin batısında ucu Akdeniz'e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.



