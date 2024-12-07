Münbiç harekatı başlıyor

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG işgali altındaki Münbiç’e yönelik operasyon başlayacağını duyurdu. SMO’dan yapılan yazılı açıklamada harekatın amacının tüm Suriye halkının özgürlüğünü ve onurunu sağlamak olduğu belirtilerek, “ Sivillerimizi güvenliklerini korumak için askeri karargâhlardan uzak durmaya çağırıyor, herkesi barındıran ve onları bir araya getiren özgür bir Suriye'nin inşası için onları ve mallarını korumak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.