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Sızma girişimini SMO püskürttü

Sızma girişimini SMO püskürttü

04:0026/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
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Suriye’nin Tel Rıfat ile Münbiç ilçelerini işgali altında tutan terör örgütü PKK/YPG, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki El-Bab ilçesine sızma girişiminde bulundu.

Teröristler Beraziye-Buheyc ekseninde bulunan her köye saldırı atış gerçekleştirdi. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.


GERİ ÇEKİLDİLER

Teröristler, Acemi köyünde bulunan SMO’nun kontrol noktalarından birini ele geçirdi. Kontrol noktasının terör örgütünün ele geçirilmesiyle birlikte yaşanan şiddetli çatışmalarda 11 SMO askeri öldü, 8 asker ise yaralandı. Sızma girişimi SMO güçleri tarafından püskürtülürken, kayıp veren PKK/YPG'li teröristler geri çekilmek zorunda kaldı. Konuya dair Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi’nden yapılan açıklamada, “Sivillerin yaralanmasına ve ölmesine sebep olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.




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