PKK/YPG'de harekât korkusu

Türkiye, bölücü örgüt PKK/YPG’nin Suriye koluna yapmayı planladığı harekat için hazırlıklarını tamamladı. Münbiç, Ayn İsa, Ayn el-Arap ve Malikiye hattında düzenlenmesi planlanan hava destekli harekatla örgüte ağır darbe indirilmesi hedefleniyor.





SIZMA GİRİŞİMLERİ BERTARAF EDİLİYOR

Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, örgütün Suriye uzantısı da olası harekat için hazırlıklara başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ileri harekat üslerinin ateş gücü ve savaşa hazırlık seviyeleri hakkında istihbarat toplamaya çalışan örgüt militanları, askeri üs bölgelerine yönelik saldırı girişimlerini de artırdı. Teröristlerin, havan topu saldırıları ve sızma girişimleri yaparak, güvenlik güçlerinin operasyon hızını kesmeye çalıştığı öğrenildi. Teröristlerin sızma girişimleri

TSK tarafından bertaraf ediliyor.





SİHA'LARA KARŞI ÖNLEM HAZIRLIĞI

Teröristlerin, güvenlik güçlerinin SİHA ile nokta atışı operasyonlarına karşı da mevcut korunakları güçlendirip, yenilerini de inşa ettikleri bilgisine ulaşıldı. Öte yandan teröristlerin telsiz konuşmalarından elde edilen bilgilere göre, örgüt militanlarına açık alanlarda bulunmayın, mümkün olduğunca tünelleri kullanın talimatı da verildi.





ABD DESTEĞİ TAM GAZ

Suriye’deki PKK/YPG unsurlarına her türlü askeri mühimmat tedariki yapan ABD’nin bu süreçteki desteği de sürüyor. ABD’nin bir süre önce hava savunma sistemi tedarik ettiği teröristlere, söz konusu sisteme yeni takviyeler gönderdiği öğrenildi.





9 terörist daha etkisiz

Suriye’ye yönelik harekât hazırlıkları devam ederken, sınır ötesinde operasyonlarda aralıksız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgede yürüttüğü çalışmalara dair Mili Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama yapıldı. MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.















