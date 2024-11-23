PKK/YPG'de harekât korkusu

Türkiye, bölücü örgüt PKK/YPG’nin Suriye koluna yapmayı planladığı harekat için hazırlıklarını tamamladı. Münbiç, Ayn İsa, Ayn el-Arap ve Malikiye hattında düzenlenmesi planlanan hava destekli harekatla örgüte ağır darbe indirilmesi hedefleniyor.
Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, örgütün Suriye uzantısı da olası harekat için hazırlıklara başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ileri harekat üslerinin ateş gücü ve savaşa hazırlık seviyeleri hakkında istihbarat toplamaya çalışan örgüt militanları, askeri üs bölgelerine yönelik saldırı girişimlerini de artırdı. Teröristlerin, havan topu saldırıları ve sızma girişimleri yaparak, güvenlik güçlerinin operasyon hızını kesmeye çalıştığı öğrenildi. Teröristlerin sızma girişimleri
TSK tarafından bertaraf ediliyor.
Teröristlerin, güvenlik güçlerinin SİHA ile nokta atışı operasyonlarına karşı da mevcut korunakları güçlendirip, yenilerini de inşa ettikleri bilgisine ulaşıldı. Öte yandan teröristlerin telsiz konuşmalarından elde edilen bilgilere göre, örgüt militanlarına açık alanlarda bulunmayın, mümkün olduğunca tünelleri kullanın talimatı da verildi.
Suriye’deki PKK/YPG unsurlarına her türlü askeri mühimmat tedariki yapan ABD’nin bu süreçteki desteği de sürüyor. ABD’nin bir süre önce hava savunma sistemi tedarik ettiği teröristlere, söz konusu sisteme yeni takviyeler gönderdiği öğrenildi.