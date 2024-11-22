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MSB'den Suriye'nin kuzeyine operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz

MSB'den Suriye'nin kuzeyine operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz

11:5022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


"Mehmetçik, mücadeleyi sürdürecek!"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada
, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleyi sürdürecek!" i
fadelerine yer verildi.


#MSB
#Fırat Kalkanı
#PKK

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