PKK’lı Tagay Gara’da vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da düzenlediği son operasyonla PKK’ya yine ağır bir darbe indirdi. MİT, terör örgütünün sözde Gara lojistik aktarım sorumlusu Mervan Hizan kod adlı Serhat Tagay'ı etkisiz hale getirdi. Tagay'ın, örgüt üst düzey yöneticilerinin korumalığını yaptığı tespit edildi.

Terörist Tagay’ın, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara’da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri ve bu eylemlerde kullanılan tüm silah, mühimmat ve patlayıcı gibi malzemelerin aktarımını organize ettiği belirlendi. Tagay'ın terör suçlarından da hakkında yakalama kararı vardı. PKK/KCK’ya 2014 yılında katılan Tagay'ın, örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi. Tagay, 2020-2021 yıllarında Suriye’de YPG içerisinde faaliyet gösterdi. 2022-2023 yıllarında Irak/Gara’da örgütsel faaliyetlerine devam etti.