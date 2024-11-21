Esenyurt DEM parti ilçe eş başkanları tutuklandı

Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Yılmaz ve Rojda'nın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.
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