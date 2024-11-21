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Esenyurt DEM parti ilçe eş başkanları tutuklandı

Esenyurt DEM parti ilçe eş başkanları tutuklandı

15:3121/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz gözaltına alınmıştı. (Foto: Arşiv)
Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz gözaltına alınmıştı. (Foto: Arşiv)

Esenyurt DEM Parti ilçe eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan terör örgütü propagandası yapmak ve silah terör örgütüne üye olmak suçlarından sevk edildikleri Sulh ceza hakimliğince her iki suçtan tutuklandı.

Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yılmaz ve Rojda'nın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.


#DEM
#Esenyurt
#İstanbul

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