Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları gözaltına alındı

DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları gözaltına alındı

Lokman Özdemir
15:3018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Dem Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma genişliyor.


2 isme gözaltı


Bu kapsamda Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.





DEM Parti İlçe binasına polis tarafından yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu.



Ne olmuştu?


Son dönemde gündemden düşmeyen Esenyurt'ta son olarak CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer terör örgütü PKK ile bağlantısı nedeniyle görevden alınmış yerine kayyum atanmıştı.



#Esenyurt
#DEM Parti
#İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan saatleri ve namaz vakitleri