DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma genişliyor.
Bu kapsamda Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.
DEM Parti İlçe binasına polis tarafından yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu.
Son dönemde gündemden düşmeyen Esenyurt'ta son olarak CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer terör örgütü PKK ile bağlantısı nedeniyle görevden alınmış yerine kayyum atanmıştı.
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