Esenyurt krizi Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi

Ana muhalefette Esenyurt krizi derinleşiyor. Esenyurt Belediyesi önünde DEM Parti ile düzenlenen ortak mitingin CHP teşkilatında rahatsızlığa neden olması ve Genel Başkan Özgür Özel’e eleştirilerin artması Kemal Kılıçdaroğlu’nu harekete geçirdi.





İL BAŞKANLARINI ARIYOR

Ocak 2025'te yasal olarak açıklanması gereken olağan kurultay takviminden önce son kez olağanüstü kurultay için şansını denemek isteyen eski genel başkanın kendisine yakın il başkanlarını aramaya başladığı iddia edildi. CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki kongre sürecinde kendisini destekleyen il başkanlarıyla temasa geçtiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu ilk etapta Ankara İl Başkanı Ümit Erkol başta olmak üzere Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Sivas İl Başkanı Gazi Doğan ve Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar'ı olağanüstü kurultay talebiyle yokladı. İstanbul'dan sonraki en güçlü il örgütünü elinde bulunduran Ankara'da İl Başkanı Ümit Erkol'un da olağanüstü kurultay talebine kayıtsız kalmadığı bildirildi.





SAVAŞ, SOYER, KARALAR VE SEÇER YANINDA

Özel'e isyan bayrağı açtığı için partiden ihracı istenen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Kılıçdaroğlu ile ortak hareket ettiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, genel başkan adayı olmak isteyen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le de bağını koruyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Kılıçdaroğlu ile teması kesmedi.











