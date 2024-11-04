Savaş da resti çekti: CHP işgal altında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç ile ortak miting düzenlemesine bir tepki daha geldi. Önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Özel'e cephe aldı. Önceki gün CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Savaş, "CHP'nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP'lileri birlikte mücadele etmeye çağırarak, kendisinin bu mücadeleyi başlattığını" dile getirdi.





KURUCU AYARLARA DÖNELİM

X hesabından paylaşımda bulunan Savaş, "Haydi kurucu partinin vatanseverleri ya bugün kendimize ve partimize yakışanı yapacağız ya da yok olacağız" açıklamasını yaptı. Savaş, "Bölge yangın yeri. Savaş kapımızda. Emperyalist güçler bölgemizde sınırları değiştirmeye başladı. Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul" ifadelerini kullandı.





KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE

Savaş, bu açıklaması nedeniyle partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, kararı "MYK kararımızla, Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir" sözleriyle duyurdu.





Savaş tek başına değil

Savaş'ın rest çekmesinden sonra Ankara kulislerinde bir süredir konuşulan olağanüstü kurultay seçeneği yeniden gündeme geldi. Savaş'ın Kılıçdaroğlu ile poz vermesi, CHP'nin eski liderinin güdümünde hareket eden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek arayışının güçlenmesi şeklinde yorumlandı. Soyer'in Savaş ile henüz bir teması olmamasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun süreci koordinasyon etmekle meşgul olduğu değerlendiriliyor.







