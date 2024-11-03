Partisini DEM Parti üzerinden eleştirmişti: CHP'li Lütfü Savaş kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi

CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, kararın Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) oybirliğiyle alındığını ifade etti. Savaş, gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul." sözleriyle partisini eleştirmişti.
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Lütfü Savaş, kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.
Gelişmeyi ise CHP Sözcüsü Deniz Yücel duyurdu.
MYK'da ortak kararla disipline sevk
CHP PM toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunan Yücel, Savaş'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini ve bu kararın da partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında oybirliğiyle alındığını ifade etti.
"Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün MYK toplantımızda oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edilmiştir."
Partisini eleştirdi ihraç kararı geldi
İhraç kararı ise Savaş'ın paylaşımının ardından geldi.
Lütfü Savaş bugün gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul." ifadeleriyle partisini eleştirmişti.
"Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız. İkbal derdine düşmüş birkaç kişinin elinde oyuncak haline gelmiş, hatta terör bağlantılı parti ve siyasetçiler ile sırf koltuk için yol yürüyenleri tarih zaten affetmeyecektir. Bizler bu uğurda CHP’nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz…"