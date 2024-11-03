Yavaş'tan partisine DEM göndermesi: Yörüngesini şaşıranlar var

CHP'de Esenyurt mitingine katılmayan belediye başkanları, eleştiriler üzerine art arda açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 6 okundan birisini milliyetçilik olduğunu hatırlatırken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise nereye gidip nereye gitmeyeceğine kendisinin karar vereceğini söyledi.





TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM

Genç Akademi Ulus Açılış Töreni'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, kendisini Esenyurt mitingine katılmamakla eleştiren ve “Duruşunuz belli olsun” sözlerini sarf eden haber sunucusu Fatih Portakal'a da yanıt verdi. Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla öne çıkan Sözcü TV'nin ana haber bültenini sunan Portakal'a, “Parti içerisinde benim gibi düşünen fazla insan var. CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir ama bazıları bu sıfatları unutup CHP'yi artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürkçü bir Türk milliyetçisiyim. Yörüngesini şaşıran ben değilim, bu eleştirileri yapanlardır. Herkes bu çizgide siyaset yapmak durumundadır" yanıtını verdi.





KİMSE ROL ÇALMASIN

DEM Parti ile ortak miting yapılmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Yavaş, isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yavaş, "Tabii ki öncelikle CHP kendi belirliyor başkanını, kendi sahip çıkacaktır. Haksızlığa uğradığı zaman birisi, herkesin buna sahip çıkması önemlidir ama şöyle de bir şey duydum orada Saadet Partisi bir yetkilisi olduğu halde konuşturulmadığını duydum. Ben şöyle bakıyorum olaya kimse rol çalmamalı, haksızlığa herkes isyan etmeli ama elbette bunun arkasında CHP olacak. Oradaki görüntülere itiraz etmeleri de CHP içindeki herkesin fikrini açıkça söyleyebilme lerinden geliyor" diye konuştu. Yavaş, kendisine yöneltilen "Esenyurt'taki mitinge kalmayıp sadece açıklama yapmayı yeterli mi buldunuz yoksa başka sebepleri var mı?" sorusuna "Başka sebepleri önümüzdeki günlerde konuşulur" şeklinde cevap verdi.





SORGULAMADAN HAREKET ETMEM

Mitinge katılmayan belediye başkanlarından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da eleştirilere X hesabından yanıt verdi. Köksal, "Afyonkarahisar Belediyesi'ni nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım" ifadelerini kullandı.



