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Esenyurt mitingine katılmayan CHP'li başkandan Genel Merkez'e gönderme: Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir

Esenyurt mitingine katılmayan CHP'li başkandan Genel Merkez'e gönderme: Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir

15:352/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Esenyurt mitingine katılmayan CHP'li Burcu Köksal'dan Genel Merkez'e gönderme
Esenyurt mitingine katılmayan CHP'li Burcu Köksal'dan Genel Merkez'e gönderme

Terör örgütü PKK' ile iltisakı bulunan ve kırmızı kategoride aranan terörist ile 16 kere telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer için, düzenlenen mitinge katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın paylaşımı gündem oldu. Seçim döneminde DEM Parti'yle ilgili sözleri yüzünden CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ters düşen Burcu Köksal, son yaptığı paylaşımla CHP Genel Merkezi'ne göndermede bulundu. CHP'nin DEM Parti ile olan ilişkileri ve CHP yönetiminin tercihleri karşısında zor durumda kalan Köksal, Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret görüntüleri sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapıp 'Milliyetçiliğimin zekatı bile size ağır gelir' açıklamasında bulunarak kendisini eleştirenlere tepki gösterdi..

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü ile bağlantısının netleşmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklama kararı sonrası harekete geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye genelindeki tüm CHP'li Belediye Başkanlarını Esenyurt'ta düzenlenen protesto mitingine davet etmiş, DEM Parti'yle ilgili sözleriyle gündem olan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal mitinge katılmamıştı.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

CHP'li Köksal'dan 'polisli' paylaşım

Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmayıp, aynı saatlerde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bu ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise kamuoyuna "Esenyurt'a gitmedim, Polisimizi ziyaret ettim" mesajı vermişti.

Son mesaj CHP Genel Merkezi'ne gönderme mi?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal,
“Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım”
dedi.
Burcu Köksal’ın açıklaması şöyle:


“Sorgulamadan hareket edenlerden olmadım”

Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın.

“Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir”

Haburda davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, Bebek katili Apo’nun Gazi Meclise çağrılmasına “aman beni görevden alırlar.“ diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir."

CHP'de 'DEM' kavgası: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti

Seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı
CHP'li Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmış, Köksal'ın DEM Parti sözlerine Özgür Özel'den jet düzeltme gelmişti.

Köksal'ın sözleri için açıklama yapan Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır.'' diyerek düzeltme yapmasının ardından Burcu Köksal, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' diyerek resti çekmişti.

'Kendine başka parti bulacak'

CHP içindeki 'DEM Parti giremez' krizine son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri damga vurmuştu. İmamoğlu,
"Ben CHP'liyim. Ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. ‘Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak”
cevabını vermişti.

Muhalefette 'Burcu Köksal' kavgası büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'a 'talimat' tepkisi: Kepazelik çukurluk

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal, DEM Parti'ye kapıyı kapattığını belirten açıklamada bulunmuştu. Köksal'ın bu açıklamaları sonrası ise CHP'de yer yerinden oynamış Genel Başkan Özgür Özel ile Köksal arasında karşılıklı restleşmeler yaşanmıştı. CHP'de yaşanan 'DEM Parti' kavgasına Muhalefet yandaşı sunucu Fatih Portakal da dahil olarak bu konuda Köksal'a talimatı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini ileri sürdü. Portakal'ın bu sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da namerttir!" dedi.



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