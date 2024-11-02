Esenyurt mitingine katılmayan CHP'li başkandan Genel Merkez'e gönderme: Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir

"Ben CHP'liyim. Ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her siyasi görüşten olan insanına. ‘Ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak”