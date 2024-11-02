Esenyurt mitingine katılmayan CHP'li başkandan Genel Merkez'e gönderme: Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir

Terör örgütü PKK' ile iltisakı bulunan ve kırmızı kategoride aranan terörist ile 16 kere telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer için, düzenlenen mitinge katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın paylaşımı gündem oldu. Seçim döneminde DEM Parti'yle ilgili sözleri yüzünden CHP'li Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ters düşen Burcu Köksal, son yaptığı paylaşımla CHP Genel Merkezi'ne göndermede bulundu. CHP'nin DEM Parti ile olan ilişkileri ve CHP yönetiminin tercihleri karşısında zor durumda kalan Köksal, Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret görüntüleri sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapıp 'Milliyetçiliğimin zekatı bile size ağır gelir' açıklamasında bulunarak kendisini eleştirenlere tepki gösterdi..
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü ile bağlantısının netleşmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklama kararı sonrası harekete geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye genelindeki tüm CHP'li Belediye Başkanlarını Esenyurt'ta düzenlenen protesto mitingine davet etmiş, DEM Parti'yle ilgili sözleriyle gündem olan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal mitinge katılmamıştı.
CHP'li Köksal'dan 'polisli' paylaşım
Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmayıp, aynı saatlerde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bu ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise kamuoyuna "Esenyurt'a gitmedim, Polisimizi ziyaret ettim" mesajı vermişti.
Son mesaj CHP Genel Merkezi'ne gönderme mi?
“Sorgulamadan hareket edenlerden olmadım”
“Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir”
CHP'de 'DEM' kavgası: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti
Köksal'ın sözleri için açıklama yapan Özgür Özel, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır.'' diyerek düzeltme yapmasının ardından Burcu Köksal, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' diyerek resti çekmişti.