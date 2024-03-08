Muhalefette 'Burcu Köksal' kavgası büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'a 'talimat' tepkisi: Kepazelik çukurluk

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada parti içinde büyük bir krize yol açtı.

CHP'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, DEM Parti'yi, "Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." sözleriyle hedef alarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı partiye kapıları kapattı.

Köksal'dan Özel'e rest: Dilim sürçmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin Belediye Başkan adayının kullandığı sözleri dil sürçmesi olarak niteleyerek, "Kapılar tüm siyasi partilere açıktır" ifadeleriyle düzeltti.

Gazeteci Barış Yarkadaş ise geçtiğimiz gün bir televizyon programında yaptığı açıklamada ise Köksal ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' dedi" şeklinde konuştu.









DEM Parti kavgasına Fatih Portakal da katıldı

CHP'deki bu 'DEM Parti' krizine CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal da dahil oldu.

Sözcü TV'de konuşan Portakal, Köksal'ın CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talimat aldığını iddia ederek, "Bilinçli bir şekilde partisine zarar verdiğini düşünüyorum. Talimatı da bir şekilde eski ekipten aldığını düşünüyorum. Bunu kanıtlamam mümkün değil size." ifadelerini kullandı.

Portakal ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "basiretsiz" diyerek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "duruşunu" örnek gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Portakal'a cevap

Portakal'ın bu çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle geldi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demenin seviyesizlik, terbiyesizlik demek olduğunu ifade ederek, "Buna en başta ben müsaade etmem!" dedi.

Portakal'ın 'ispatlayamam ama' ifadesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur! Bırak böyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da namerttir! Fatih Portakal senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum." ifadeleriyle CHP yandaşı sunucuya tepki gösterdi.

Fatih Portakal ne demişti?

CHP yandaşı Fatih Portakal televizyonda Köksal'ın partide krize neden olan "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözleriyle ilgili şöyle bir yorum yapmıştı:

"Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum.

Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var."







