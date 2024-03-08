|
Gündem

Muhalefette 'Burcu Köksal' kavgası büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Portakal'a 'talimat' tepkisi: Kepazelik çukurluk

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal, DEM Parti'ye kapıyı kapattığını belirten açıklamada bulunmuştu. Köksal'ın bu açıklamaları sonrası ise CHP'de yer yerinden oynamış Genel Başkan Özgür Özel ile Köksal arasında karşılıklı restleşmeler yaşanmıştı. CHP'de yaşanan 'DEM Parti' kavgasına Muhalefet yandaşı sunucu Fatih Portakal da dahil olarak bu konuda Köksal'a talimatı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiğini ileri sürdü. Portakal'ın bu sözlerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "'İspatlayamam ama' diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da namerttir!" dedi.

Semih Bozkuş
19:45 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 19:46 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Fatih Portakal
Kemal Kılıçdaroğlu - Fatih Portakal

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada parti içinde büyük bir krize yol açtı.

CHP'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, DEM Parti'yi, "Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." sözleriyle hedef alarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı partiye kapıları kapattı.

Köksal'dan Özel'e rest: Dilim sürçmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin Belediye Başkan adayının kullandığı sözleri dil sürçmesi olarak niteleyerek, "Kapılar tüm siyasi partilere açıktır" ifadeleriyle düzeltti.

Gazeteci Barış Yarkadaş ise geçtiğimiz gün bir televizyon programında yaptığı açıklamada ise Köksal ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyleyip, 'Dil sürçmesi değil' dedi" şeklinde konuştu.



DEM Parti kavgasına Fatih Portakal da katıldı

CHP'deki bu 'DEM Parti' krizine CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal da dahil oldu.

Sözcü TV'de konuşan Portakal, Köksal'ın CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan talimat aldığını iddia ederek, "Bilinçli bir şekilde partisine zarar verdiğini düşünüyorum. Talimatı da bir şekilde eski ekipten aldığını düşünüyorum. Bunu kanıtlamam mümkün değil size." ifadelerini kullandı.

Portakal ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "basiretsiz" diyerek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "duruşunu" örnek gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Portakal'a cevap

Portakal'ın bu çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle geldi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demenin seviyesizlik, terbiyesizlik demek olduğunu ifade ederek, "Buna en başta ben müsaade etmem!" dedi.

Portakal'ın 'ispatlayamam ama' ifadesine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur! Bırak böyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da namerttir! Fatih Portakal senin iftiralarının da mevcut iktidarın seçim zamanında attığı iftiralardan, sahte ve montaj videolarından bir farkı yoktur, müfterilerden yine Allah'a sığınıyorum. Seni milletimin ve namuslu gazetecilerin vicdanına havale ediyorum." ifadeleriyle CHP yandaşı sunucuya tepki gösterdi.

Fatih Portakal ne demişti?

CHP yandaşı Fatih Portakal televizyonda Köksal'ın partide krize neden olan "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözleriyle ilgili şöyle bir yorum yapmıştı:

"Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum.

Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var."


CHP'den istifası istenen Burcu Köksal Zafer Partisi'ne mi geçiyor? Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na salvolar
CHP'den istifası istenen Burcu Köksal Zafer Partisi'ne mi geçiyor? Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na salvolar

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, dün yaptığı açıklamada, "Belediyenin kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bugün yaptığı açıklamada, "Ya kendine başka iş bulacak, ya da başka parti bulacak" ifadeleriyle Köksal'a kapıyı göstermişti. Aynı zamanda CHP Grup Başkanvekili de olan Köksal'ın bugün Zafer Partisi'nden randevu talep ettiği ortaya çıktı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, "Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır. İmamoğlu, Türkiye'nin tarafında değil büyükelçilerin tarafındadır." diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Fatih Portakal
#Burcu Köksal
#Özgür Özel
#CHP
#DEM Parti
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye Mart ayı ödeme miktarı değişti: 10.000 TL' ye ek 2.500 TL ödenecek