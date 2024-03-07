CHP'de 'DEM' krizi! İmamoğlu'ndan Afyon adayı Köksal'a 'kendine başka parti bulsun' çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı CHP'li Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanması CHP'de yeni bir krizin fitilini ateşledi.
'Sürçülisan oldu'
Köksal'ın sözlerini Uşak'ta düzenlediği mitingde düzelten Özel, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır'' dese de Burcu Köksal, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş vasıtasıyla sözlerinin arkasında olduğunu ve durumun 'Dil sürçmesi olmadığını ifade etti.
'Kendine başka parti bulacak'
CHP içindeki 'DEM Parti giremez' krizine son olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Bakırköy'de yaptığı konuşma damgasını vurdu. İmamoğlu, "Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam diyen kendine ya başka iş bulacak, yada başka parti bulacak!” cevabını verdi.