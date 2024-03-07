CHP'de 'DEM' krizi! İmamoğlu'ndan Afyon adayı Köksal'a 'kendine başka parti bulsun' çıkışı

Köksal'ın sözlerini Uşak'ta düzenlediği mitingde düzelten Özel, "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır'' dese de Burcu Köksal, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş vasıtasıyla sözlerinin arkasında olduğunu ve durumun 'Dil sürçmesi olmadığını ifade etti.