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Özgür Özel MİT'ten destek istemiş: FETÖ içimize sızmasın

Özgür Özel MİT'ten destek istemiş: FETÖ içimize sızmasın

Hüseyin Berk
21:0621/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özel, MİT Başkanı Kalın ile yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu anlattı.
CHP Genel Başkanı Özel, MİT Başkanı Kalın ile yaptığı görüşmede neler konuşulduğunu anlattı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyete 'terör örgütleri' hakkında sunum yaptı. Özel'in toplantıda, 'FETÖ'nün sızmaları' konusunda MİT'ten destek istediği ifade edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyete sunum yaptı.

Güvenlik kaynakları, toplantıda FETÖ, PKK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadeleye ilişkin bilgilerin paylaşıldığını aktardı.

MİT'in milli güvenliğin korunması için yoğun mesai harcadığına değinildi. Toplantıda ayrıca, terör koridoruna engel olmak için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Özgür Özel’in dünkü görüşmede, MİT Başkanı Kalın’dan kritik bir mesele için destek istediği ortaya çıktı.

Özgür Özel MİT'ten destek istemiş: FETÖ içimize sızmasın

TV100'den Gazeteci Kübra Par
'a konuşan
Özel, Kalın ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, FETÖ’nün CHP’ye sızma tehlikesine karşı MİT’ten destek istediklerini bildirdi.
Par, Özel'in şunları söylediğini aktardı:

"Bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu. CHP’nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP’ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT’ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi ABD’de çok sayıda eyalette CHP’ye temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya’da da PKK tehlikesi var. Onların orada söylediği bir söz sonra partiye mal oluyor. O açıdan çok tehlikeli… Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle de güzel bir sonucu oldu görüşmemizin."



#Özgür Özel
#Milli İstihbarat Teşkilatı
#MİT
#CHP
#FETÖ

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