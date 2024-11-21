Özgür Özel MİT'ten destek istemiş: FETÖ içimize sızmasın

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyete sunum yaptı.
Güvenlik kaynakları, toplantıda FETÖ, PKK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadeleye ilişkin bilgilerin paylaşıldığını aktardı.
MİT'in milli güvenliğin korunması için yoğun mesai harcadığına değinildi. Toplantıda ayrıca, terör koridoruna engel olmak için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Özgür Özel’in dünkü görüşmede, MİT Başkanı Kalın’dan kritik bir mesele için destek istediği ortaya çıktı.
"Bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu. CHP’nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP’ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT’ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi ABD’de çok sayıda eyalette CHP’ye temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya’da da PKK tehlikesi var. Onların orada söylediği bir söz sonra partiye mal oluyor. O açıdan çok tehlikeli… Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle de güzel bir sonucu oldu görüşmemizin."