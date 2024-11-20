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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan CHP'ye ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan CHP'ye ziyaret

14:4820/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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MİT Başkanı İbrahim Kalın (Foto: Arşiv)
MİT Başkanı İbrahim Kalın (Foto: Arşiv)

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya geldi. Kalın burada yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştirdi.

İbrahim Kalın’ın CHP Genel Merkezinde bu hafta yapacağı ziyaret bugün gerçekleştirildi.

Kalın, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne geldi. CHP Genel Başkanı Özel başkanlığındaki MYK heyetiyle görüşen Kalın’ın sunumu yaklaşık üç saat sürdü.





#İbrahim Kalın
#CHP
#MİT

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