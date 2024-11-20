MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan CHP'ye ziyaret

İbrahim Kalın’ın CHP Genel Merkezinde bu hafta yapacağı ziyaret bugün gerçekleştirildi.
Kalın, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne geldi. CHP Genel Başkanı Özel başkanlığındaki MYK heyetiyle görüşen Kalın’ın sunumu yaklaşık üç saat sürdü.
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